Berichten Medien gefühlt fast nur noch ausschließlich über die Corona-Pandemie? Oder kommt es den Medienkonsumenten – eingeschlossen in der prall mit Infos gefüllten Corona-Blase – nur so vor? Diesen Fragen ist Andreas Stöckl, Institutsleiter für Webentwicklung und Content Management an der Fachhochschule Hagenberg, nachgegangen. Von 4. November bis 2. Februar hat der Statistiker "Corona"-Artikel von den Webseiten von 14 heimischen Medien abgesaugt.