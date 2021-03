Corona beflügelt Theatermenschen

Im ersten Lockdown hat Rudi Müllehner mit seiner Debüt-CD "Da Regn is nu woam" als Liedermacher "Raul" (für Rudi aus Linz) aufhorchen lassen und im OÖN-Gespräch angedeutet: "Es gibt Material für drei CDs." Seinen Worten hat der Schauspieler an der Tribüne Linz nun klingende Taten bzw. zwei neue Songs folgen lassen: "Der Leugner" erteilt Verschwörungstheoretikern einen satirischen Seitenhieb. "Paula lächelt" blickt ins Altersheim, wo eine Uroma den Besuch der Enkelin schmerzlich vermisst. Beide Lieder finden sich bereits vorab auf der Tribüne-Linz-Homepage. Erscheinen soll Rauls neues Album demnächst, auf dem sich außerdem literarische Miniaturen von Cornelia Metschitzer finden werden. Die Tribüne-Regisseurin hat sich den Corona-Sommer als Roman von der Seele geschrieben. Rauls neues Album wird auch zur Quelle, aus der sich ein abendfüllendes Theaterstück speisen soll, inspiriert von "Geschichten, Gedanken und Szenen aus meinem 200-seitigen Manuskript", verrät Metschitzer. Ihr Stück erzählt vom Künstlerpaar Caro und Ulli, die ein kleines Theater in Wien leiten. Bis Corona kam. "Man muss auf alles viel genauer hinschauen als in sicheren Zeiten. Das genaue Hinschauen ist aber ein Wesensmerkmal der Theaterarbeit", zieht sie Parallelen. www.tribuene-linz.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.