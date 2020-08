Corona-Ärger um neue RTL-Show

Dienstagabend zeigte der deutsche Privatsender die erste Folge der aus Südkorea importierten TV-Show "I can see your voice". Eine prominente Ratejury - darunter TV-Koch Tim Mälzer, Comedy-Legende Thomas Hermanns und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers - muss herausfinden, wer von sieben Kandidaten wirklich singen kann - ohne die Stimme überhaupt zu hören. Einzig anhand der Performance der Kandidaten gilt es, die Bluffer von den wahren Gesangstalenten zu unterscheiden und aus dem Rennen zu schicken.

"Schlechtes Vorbild"

Die Darbietungen der sieben (Möchtegern-)Talente wurden am Dienstag aber beinahe zur Nebensache. Viel mehr zog das Publikum im TV-Studio das Interesse der Zuschauer vor den Bildschirmen auf sich. Dieses saß dicht zusammen auf den Plätzen, ohne Masken und Einhaltung des Mindestabstands - ein in Corona-Zeiten ungewohntes Bild, auf das auch die Kommentatoren in den sozialen Netzwerken sensibel reagierten. Viele Twitter-User wunderten sich, wie dies in der aktuellen Situation möglich sei und empörten sich über die scheinbar mangelnden Corona-Maßnahmen. Tatsächlich soll die Sendung erst vor wenigen Wochen, Ende Juli, aufgezeichnet worden sein.

Kommentare auf Twitter:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Keine Gefahr für das Publikum"

In einem Statement äußerte sich RTL zu den Vorwürfen: Ein Sprecher der Produktionsfirma versichert darin, dass die Corona-Regeln bei der Aufzeichnung zu jeder Zeit eingehalten wurden. "Zu unserem Produktionszeitpunkt durften maximal 150 Leute zusammensitzen, solange die Rückverfolgbarkeit gegeben war. Während des Check-ins und dem Einlass mussten jederzeit 1,5 Meter Abstand gehalten werden und es gab Maskenpflicht im Foyer", wird der Sprecher zitiert.