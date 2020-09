Es war wie David gegen Goliath: Vor fünf Jahren begehrten die Griechen gegenüber der EU auf. Sie wollten selbst bestimmen, wie sie ihre Schulden zurückzahlen. Der griechische Oscar-Sieger Costa-Gavras (87) machte daraus einen Polit-Thriller. Cornelius Obonya präsentiert „Adults in the Room“ am 15. 9. beim Herbst-Auftakt des Crossing Europe in Linz. Der Schauspielstar verkörpert darin den Tiroler Ökonomen Thomas Wieser, der damals als Koordinator der Eurogruppe verhandelte.