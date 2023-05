Concordia-Preise: Gerhard Haderer für sein Lebenswerk gewürdigt

Gerhard Haderer zähle zu den bedeutendsten satirischen Zeichnern im deutschsprachigen Raum, würdigte die Jury den 71-Jährigen gebürtigen Oberösterreicher, der seine Zeichnungen mit "Hades" signiert. Zu sehen sind seine Werke seit langem in den OÖN, aber auch in "News" und in den deutschen Zeitschriften "Stern" und "Titanic". Zuvor waren über zwei Jahrzehnte lang seine Werke im "profil" abgedruckt. Seit 1997 erscheint sein eigener Comic "Moff".