Conchita Wurst meldet sich mit Single zurück

Auf YouTube ist die Elektronummer am 31. März samt Künstler-Livechat zu sehen und zu hören. "All I Wanna Do" stellt den Auftakt einer Songreihe dar, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit dem wie Conchita aus Oberösterreich stammenden Produzenten Lukas Klement, der bereits mit Stars wie Mathea, Yukno oder AVEC zusammengearbeitet hat.