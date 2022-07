"Communale" wurde in Eferding eröffnet

"Im März ist hier nur ein Traktor gestanden", sagt Mona Horncastle. Die deutsche Autorin und Kuratorin Mona Horncastle hat in den vergangenen vier Monaten im Museum von Schloss Starhemberg in Eferding einiges zu tun gehabt. Gestern wurde die Ausstellung "Das Wir im Ich" als Start des neuen Formats "communale" eröffnet – und es ist sich alles so weit ausgegangen. Und weil es noch so viele Ideen von ihr und LKG-Chef Alfred Weidinger gibt, wird diese Schau bis 26. Oktober noch "fünf, sechs Mal" verändert.

Die Ausstellung zeigt historische Stücke aus der Sammlung der Landes-Kultur GmbH, etwa einen Originalhut von Stefan Fadinger und viele Leihgaben aus der Bevölkerung von Eferding und Umgebung.

Projekt Ahnenforschung Bild: Atteneder

Dabei geht es immer um Gegenstände, die identitätsstiftend sind, also was haben die Menschen angezogen, was haben sie gegessen, wie haben sie sich eingerichtet. Mona Horncastle hat dazu viele Menschen besucht und war von der Gastfreundschaft angetan: "Es herrscht hier eine großartige Offenheit und Großzügigkeit. Auch die Bereitschaft, ins Gespräch zu kommen, war groß. Ich war bei den Menschen zu Hause, auf den Dachböden, in den Kellern und Schlafzimmern – und durfte mich überall bedienen." Originelle Zitate aus den Gesprächen sind an den Wänden nachzulesen, die Gespräche via Lautsprecher zu hören.

Hausherr Georg Starhemberg mit der Eferdinger Kulturstadträtin Astrid Zehetmair Bild: Atteneder

Im Ahnensaal des Schlosses gibt es großformatige Fotos aus der Umgebung, etwa ukrainische Erntehelferinnen. Im selben Raum werden auch die Biografien vieler Eferdinger, von denen historische Fotos gesammelt worden sind, erfasst.

Im Laufe der nächsten Wochen und Monate wird die "communale", die zur 800-Jahr-Feier Eferdings in der Stadt ausgetragen wird, mit zahlreichen Veranstaltungen fortgesetzt. Am Dienstag, 5. Juli, 19.30 Uhr gastiert der Linzer "Kepler Salon" im Gartensalon von Schloss Starhemberg. Christine Haiden spricht mit dem Philosophen Thomas Mohrs zum Thema "Klima im Kopf".