Zwei Millionen Euro investiert das Land Oberösterreich in die Communale in Eferding, eines der beiden Nachfolgeformate der Landesausstellungen – doch der Erfolg ist bis jetzt überschaubar. Seit der Eröffnung Anfang Juli kamen lediglich 3700 Besucher zu den Veranstaltungen, darunter 1100 Gäste zur Ausstellung "Das Wir im Ich" auf Schloss Starhemberg. Zum Vergleich: Als 2013 das "Festival der Regionen" in Eferding Station machte, kamen in zehn Tagen 8500 Besucher.