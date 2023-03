Von der indischen Superheldin bis zu Hägar dem Schrecklichen, von Burnout bis zum Metaverse: Auch die 15. Ausgabe des Nextcomic-Festivals in Linz, Traun, Steyr und Wels zeigt die beeindruckende Vielfalt der Welt der Comics. "Comics sind schon lange keine Schundheftln mehr", sagt Gottfried Gusenbauer. Der Direktor des Karikaturmuseums Krems leitet mit Katharina Acht das Festival, das am Freitag eröffnet wird und bis 25. März dauert. "Comics zeigen relevante Themen."

Das liege auch an zwei Trends. Erstens: Comics werden weiblicher. "Viele der Comic-Zeichnenden sind Frauen", sagt Gusenbauer. So würden auch die Geschichten differenzierter: "Es geht nicht mehr nur um Superhelden." Zweitens habe die Kunst die Comics entdeckt. "Viele Comics sind wie Arthouse-Kinofilme." Auch die Digitalisierung ist bei Nextcomic angekommen. Wer sich die App Artivive aufs Handy lädt und es vor ausgewählte Comics hält, sieht, wie sich die Bilder bewegen: So beginnen sich zwei Liebende auf einem Bild von Michaela Konrad zu küssen.

Zu sehen gibt es allein im Festivalzentrum im Kulturquartier an der Linzer Landstraße 33 Ausstellungen, neun weitere an Standorten in Linz, Traun, Steyr und Wels. Insgesamt sind 160 Künstler beteiligt, das Organisationsbudget beträgt 50.000 Euro. Der Eintritt ist fast überall frei. Gusenbauer rechnet mit bis zu 20.000 Besuchern bei den 42 Ausstellungen, die teils länger als bis 25. März dauern.

Das Nextcomic-Festival wird am 17. März, 18 Uhr, im Kulturquartier, Landstr., eröffnet und dauert bis 25. März. Weitere Standorte in Linz, Traun, Steyr, Wels. nextcomic.org

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn