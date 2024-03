Roy Lichtenstein: Comics machten ihn zur Kunst-Ikone

Lange hatte Roy Lichtenstein (1923–1997) nach seinem Stil gesucht, hatte mit dem Expressionismus experimentiert, Holz bemalt, Blechdosen designt. Erst 1961, mit 38 Jahren, kam der Durchbruch: Lichtenstein malte eine Szene aus einem Mickey-Mouse-Comic in Öl und erhob somit den Comic zur Kunst. "Look Mickey" wurde sofort in der angesehenen Galerie von Leo Castelli genommen, die erste Ausstellung war noch vor der Eröffnung ausverkauft.