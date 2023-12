Comeback der "Helene Fischer Show" mit Shirin David und Peter Maffay

Das teilte das ZDF am Sonntag mit. Am 25. Dezember präsentiert der Sender die 180-minütige Show zur besten Sendezeit aus der Messehalle Düsseldorf. Fans könnten sich "auf ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, überraschenden Duetten, atemberaubender Artistik, berührenden Momenten und ganz besonderen Inszenierungen freuen." Mit Shirin David hat Fischer kürzlich eine neue Version von "Atemlos" herausgebracht. In der Show sollen auch Popsängerin Nena, die US-Band Gossip, die ESC-Gewinnerin Loreen, die schottische Band Simple Minds und weitere zu Gast sein.

Das beliebte Format wurde zuletzt 2019 aufgezeichnet. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus, 2020 gab es einen Best-of-Zusammenschnitt. Zuletzt war "Die Helene Fischer Show" 2022 laut ZDF wegen "vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen" ins Wasser gefallen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Helene Fischer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.