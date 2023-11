Clemens J. Setz mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet

Im übertragenen Sinn leuchtete Clemens J. Setz mit seinem im Februar erschienenen Roman "Monde vor der Landung" auf intelligente Weise das Wesen aller Aluhut-Träger und Verschwörungstheoretiker aus. Der Büchner-Preisträger von 2021 fächert in diesem Buch das Leben des 1893 in der Nähe von Worms geborenen Peter Bender auf, der im Ersten Weltkrieg als Fliegerleutnant bei einem Abschuss schwer verletzt wird und in der Allgegenwart der Nationalsozialisten der auf den US-Amerikaner Cyrus Teed zurückgehenden sogenannten "Hohlwelttheorie" nachhängt. Dieses Gemenge eines Verschwörungstheoretikers, der gegen eine noch viel bizarrere Verschwörungstheorie – jene der Nazis – antreten muss, zeichnete die Jury des seit 2016 ausgelobten Österreichischen Buchpreises (Dotation: 20.000 Euro) gestern Abend als besten Roman des Jahres aus.

Jeweils 2500 Euro erhalten die vier weiteren Autorinnen und Autoren der Shortlist: Milena Michiko Flasar für "Oben Erde, unten Himmel" (Wagenbach Verlag), Wolf Haas für "Eigentum" (Hanser Verlag), Maja Haderlap für "Nachtfrauen" (Suhrkamp) und die in Linz geborene Teresa Präauer mit "Kochen im falschen Jahrhundert" (Wallstein Verlag), die auch noch als einzige Österreicherin für den heute vergebenen Bayerischen Buchpreis nominiert ist.

Den mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis erkannte die Jury dem 26-jährigen, in Wien geborenen Autor Arad Dabiri für seinen Erstling "Drama" (Septime Verlag) zu. Dabiri, der in Wien Vergleichende Literaturwissenschaft studiert und bisher Prosatexte in Anthologien veröffentlicht hat, betrachtet die einerseits deprimierende, andererseits ekstatische Bundeshauptstadt der jungen Generation von unten – im Gegensatz zu den schönen Kindern des Ersten Bezirks. Er setzt sich damit gegen den Wiener Thomas Oláh und dessen Band "Doppler" (Müry Salzmann Verlag) sowie gegen die aus dem Bezirk Eferding stammende Eva Reisinger mit "Männer töten" (Leykam Verlag) durch.

Clemens J. Setz: "Monde vor der Landung", Roman, Suhrkamp, 528 Seiten, 27,50 Euro

