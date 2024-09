Clam 2025: Vier Bekannte und ein neues Gesicht

Mit mehr als 72.000 Besuchern zog Clam-Organisator Michael Ehrenbrandtner nach dem umjubelten Konzert von Lenny Kravitz zufrieden Bilanz für die Clam-Saison 2024. Jetzt stehen bereits die ersten Gigs für die kommende Saison fest.

Viele bekannte Gesichter sind dabei und mit Joe Bonamassa auch ein neues. Der Blues-Rock-Weltstar ist eine lebende Legende seines Genres und hat bereits mehr als 40 Alben produziert. Sein im August 2022 im Red Rocks Amphitheatre in Colorado aufgenommenes Live-Album "Tales Of Time" ist sein 26. Nummer-eins-Album in den Billboard-Blues Charts. Bonamassa feiert am 6. Juli sein Clam-Debüt.

Einen Tag zuvor kommen Fans des Austropop verschiedener Generationen voll auf ihre Rechnung. Pizzera und Jaus kehren auf die Meierhofwiese zurück, im Vorprogramm ist der legendäre Wolfgang Ambros zu erleben, weiters stehen Opus und die Schick Sisters auf der Bühne.

Am 15. Juli gibt Superstar Sting sein – nach 2017 und 2019 – drittes Konzert in Clam. Der großartige Komponist, Sänger und Gitarrist wird dabei wieder seine Welthits wie "Message In A Bottle", "Englishman In New York", "Shape Of My Heart" oder "Roxanne" zum Besten geben.

Den Clam-Juli 2025 beschließt am 26. Juli der König des Electro Swing, Parov Stelar. Nach seinem mitreißenden Konzert im Jahr 2022 folgt nun ein weiteres Heimspiel für den mittlerweile nach Linz Heimgekehrten.

Wie berichtet wird das Konzertgelände derzeit für die neue Saison adaptiert. Der Hang zur Burg hinauf war bisher nur zu gut einem Drittel für das Publikum zugänglich. "Wir wollen diese Wiese künftig zur Gänze öffnen, wodurch wir einen richtigen Arena-Raum herstellen", freut sich Michael Ehrenbrandtner. Bereits fix ist auch das beliebte Clam Rock mit Mothers Finest, The Sweet und Slade am 4. Juli.

Kartenvorverkauf ab 25. 9. (Sting 27.9.), 10 Uhr: www.clamlive.at

