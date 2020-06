Cineplexx verschiebt Kinoeröffnungen auf August

Bereits angekündigte Blockbuster wie "Mulan" oder Christopher Nolans "Tenet" wurden erneut auf einen späteren Kinorelease verschoben und starten auch in Österreich und somit in den Cineplexx Kinos erst, wenn wichtige Märkte in Europa und in den USA wieder ihre Kinos eröffnen. "Um Kino richtig zu erleben, braucht es neue Blockbuster, das erwartet man sich als Kinobesucher regelrecht. Ohne diesen so wichtigen Film-Content können wir unsere großen Standorte keinesfalls wirtschaftlich betreiben", sagt Christian Langhammer, Chef der Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Cineplexx eröffnet Autokino in Wels: Gemeinsam mit der Messe Wels und Ambient Art wird am 10. Juli das "Car Cinema" im Retro-Stil am Gelände der Messe eröffnet. Hier trifft Retro-Feeling auf moderne Technik, denn das Open-Air Kino ist ganz im Stil der 50er und 60er Jahre gestaltet und dekoriert, der Look der Mitarbeiter inklusive.