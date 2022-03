Wie Filme in der Vergangenheit dafür eingesetzt wurden, ist ab 9. März im Linzer Cinematograph Kino in einer Retrospektive zum russischen Regisseur Sergei Eisenstein (1898–1948) zu sehen: "Die Bestellung der Filme in den Archiven hat eine lange Vorlaufzeit. Jetzt hat mich die Geschichte überrollt", sagt Cinematograph-Betreiber Georg Kügler: "Eisenstein war einer der berühmtesten Filmemacher seiner Zeit, der im Auftrag der Partei russische Filme über die Oktoberrevolution 1917 drehte.