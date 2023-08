"Chrome Dreams": Neil Youngs delikate Restlverwertung

Neil Young durchforstet weiter sein Archiv: Neben mehreren neuen Studioalben hat der kanadische Musiker in den vergangenen Jahren immer wieder auch ältere Aufnahmen veröffentlicht – und bringt morgen, Freitag, "Chrome Dreams" heraus. Die zwölf Titel darauf spielte Young schon von 1974 bis 1977 ein, sie wurden aber nie in dieser Version herausgebracht.

"Chrome Dreams" war unter Fans sagenumwoben: Raubkopien kursierten und Gerüchte darüber, warum Young das Album nie veröffentlicht hatte. 2007 erschien ein Young-Album namens "Chrome Dreams II" – eine Reminiszenz an "Chrome Dreams", dessen Originalversion aber nach wie vor nicht auf dem Markt war.

Nur kein Stillstand

Nun aber hat sich Young doch dazu durchringen können: Alle zwölf Songs sind auf irgendeine Art und Weise schon einmal erschienen – aber noch nie in dieser Zusammenstellung und Originalversion. Darunter blitzen einige Young-Hits, unter anderem "Powderfinger", "Pocahontas" und "Like a Hurricane". Unterschiede zu bekannten Versionen lassen sich ausmachen, dennoch unterstreicht "Chrome Dreams" Youngs Extraklasse und zeigt erneut, dass der 77 Jahre alte Musiker, der in den vergangenen fünf Jahren rund ein halbes Dutzend Studioalben veröffentlicht hat, nichts von Stillstand hält.

Der am 12. 11. 1945 in Toronto als Sohn eines Sportjournalisten geborene Young, der Vater dreier Kinder und seit 2018 in dritter Ehe mit der Hollywood-Schauspielerin Daryl Hannah verheiratet ist, wurde anderem als Mitglied der Folkrock-Supergruppe Crosby, Stills, Nash & Young berühmt. Das Trio trat – ohne Young – 1969 beim legendären Woodstock-Festival auf.

Neil Young: "Chrome Dreams", 50:28 Minuten, Warner Bros.

