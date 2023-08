Christine Haiden: "Ich fühle mich parteipolitisch nicht gebunden"

Erstmals in seiner 35-jährigen Geschichte lenkt eine Frau als Vorsitzende die Geschicke des Landeskulturbeirats (LKB). Am 5. Juli wurde die Vernetzungskünstlerin und Ex-Chefredakteurin der Zeitschrift "Welt der Frauen" Christine Haiden in diese Funktion gewählt. Ihr Vorgänger Josef Stockinger (ehemaliger ÖVP-Landesrat und Ex-Generaldirektor der OÖ Versicherung) hatte aus persönlichen Gründen auf eine zweite LKB-Periode verzichtet.