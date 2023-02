Christina Stürmer: Der Startschuss für eine große Karriere

Vor zwanzig Jahren, am 21. Februar 2003, war das Gasthaus Prangl in Altenberg bei Linz zum Bersten gefüllt. Auch am Ortsplatz versammelten sich die Menschen, um "ihrem" Star die Daumen zu drücken. Denn hier wurde das Finale von Starmania auf Leinwänden gezeigt – und Christina Stürmer, eine Altenbergerin, war eine von drei Finalisten. Die Stimmung im Ort sei überwältigend gewesen, sagte ihre Mutter.

Nur 20 Karten erhielt jeder Teilnehmer für die Finalshow. Viele mussten also von zuhause aus zusehen. Die Eltern der ehemaligen Buchhändlerin ließen sich das Finale in Wien aber nicht entgehen. Christls ehemalige Kollegen ihrer Band "Scotty" sahen sich die Show gemeinsam in Gallneukirchen an. Stürmer sagte im OÖN-Interview vor dem Finale: "Ich hab' nie Lampenfieber, und jetzt denk' ich mir sowieso nichts, denn ich hab' mein Ziel erreicht, ich bin im Finale."

Krapfen mit Bild von Christina Stürmer

Altenbergs Bürgermeister Ferdinand Kaineder war sich sicher, dass die "bekannteste Gemeindebürgerin" ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen würde. Die Vorbereitungen für einen großen Empfang der Starmania-Sängerin liefen schon vor dem Finale. Während der Übertragung wurde nicht nur Glühwein, sondern auch Krapfen mit einem Marzipan-Bild von "Christl" verteilt. Während den Auftritten der damals 20-Jährigen war sogar Ausschanksperre - damit auch die Kellnerinnen mitfiebern konnten.

Umso größer war dann die Enttäuschung, als der Altenberger Starmania-Star "nur" zweiter wurde. "Für uns ist sie trotzdem die Siegerin. Alleine deshalb, weil sie es so weit geschafft hat", sagte ein Mädchen zu den OÖN. Auch der Ortschef sagte: "Das war eine Spitzenleistung." Beim Ehepaar Stürmer war von Enttäuschung nichts zu spüren, sie seien stolz auf Tochter Christina: "Insgeheim sind wir sogar froh, dass sie nicht gewonnen hat: Jetzt sehen wir sie wieder öfter", sagten sie lachend.

Eine große Karriere für die Zweitplatzierte

Ab der ersten Runde hatte sich Christina Stürmer in die Herzen der Starmania-Zuseher gesungen - in allen zehn Finalrunden erhielt sie die meisten Stimmen. Nur im entscheidenden letzten Voting unterlag sie - und Michael Tschuggnall wurde zum Sieger von Starmania. "Ein biss'l weh tuat's schon", sagte sie am Tag nach dem Finale in einer Pressekonferenz. Aber sie gönne Tschuggnall den Sieg.

Dass der großen Karriere dennoch nichts im Weg stand, wusste damals schon Stürmers Bandkollege Christian Glocker: "Wahrscheinlich ist es sogar irrelevant, wer heute Abend gewinnt. Von den Finalisten hat jetzt jeder die Chance, die Popularität zu nutzen und da kommt es viel auf Charakterstärke an", sagte er in einem Interview. Stürmer hat das geschafft: Knapp einen Monat nach Ende der Castingshow erschien ihr erster Song "Ich lebe", der über Wochen hinweg auf Platz 1 in den österreichischen Charts lag. Heute, zwanzig Jahre später, ist Christina Stürmer nach wie vor erfolgreich.

Diese Lieder sang Christina Stürmer im Starmania-Finale

"Fire" von den Pointer Sisters gemischt mit "Feia" von Ostbahn Kurti:

"Hot Stuff" von Donna Summer:

"Enough is Enough" sangen Christina Stürmer und Michael Tschuggnall im Duett:

Für "Ein Kompliment" von den Sportfreunden Stiller entschied sich die Sängerin, weil das die Richtung sei, in der sie ihre musikalische Zukunft sah. "Das ist jetzt die Probe, ob ihnen das gefällt", kommentierte Stürmer damals ihre Wahl.

