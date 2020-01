"Na, da haben wir ja einen kleinen Opernsänger!" In seinen 37 Jahren als künstlerischer Leiter der Sängerknaben von St. Florian hat Franz Farnberger schon viel gehört. Aber so etwas... Da stand ein Knirps von acht Jahren vor ihm und sang voll kindlichem Selbstvertrauen Georg Friedrich Händels wunderbares "Lascia ch’io pianga". Christian Ziemski wusste damals, vor sechs Jahren, schon ganz fix, was er einmal werden wollte: Sänger.