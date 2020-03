Chris Lohner präsentiert ihr neues Buch auf YouTube

Chris Lohner kennt man. Als Fernsehsprecherin, als Schauspielerin, Kabarettistin, Buchautorin oder als Stimme auf den Bahnhöfen im Land. Am Montag präsentiert die 76-jährige Wienerin per Video auf YouTube ihr neues Buch "Ich bin ein Kind der Stadt". Darin erzählt sie von der kargen, aber optimistischen Zeit des Wiederaufbaus von Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Buch mit erstaunlichen Parallelen zur Gegenwart namens Corona-Krise.

OÖNachrichten: Frau Lohner, Sie sind ein Kind der Nachkriegszeit. Dieser Stunde Null bedient man sich jetzt auch oft in puncto Corona Virus. Inwieweit sind diese beiden Zeiten vergleichbar?

Chris Lohner: Nicht im Geringsten. Es ist eine schreckliche Zeit jetzt, aber als ich ein Kind war, gab es keine Supermärkte, in denen man Hamsterkäufe machen konnte. Ein Hamsterkauf ging damals anders. Da sind die Städter mit dem Rucksack aufs Land gefahren. Im Rucksack hatten sie ihren Schmuck oder silberne Kerzenleuchter, um sie gegen Erdäpfel beim Bauern einzutauschen. Damals war auch nicht absehbar, was daraus wird. Das alles jetzt ist schrecklich, aber die meisten von uns bewegen sich ja eigentlich in einer Komfortzone. Jeder hat zumindest ein Dach über dem Kopf, jeder hat es warm, jeder kann essen. Die Menschen, die wirklich arm sind, oder die, die vielleicht jetzt ihren Job verlieren, oder kleine Firmen, die in Konkurs gehen – das ist jetzt das Arge. Aber es ist eine andere arge Zeit.

Was können wir aus dieser Zeit lernen?

Ich hoffe, dass die Menschen psychisch wieder näher zusammenrücken. Dass mehr Empathie entsteht, mehr Respekt vor den anderen, mehr Zuwendung. Das war in meiner Kindheit schon so. Wir haben nichts gehabt, aber das bissl, was wir hatten, ist geteilt worden.

Haben wir das Coronavirus in irgendeiner Form vielleicht sogar gebraucht, um zu sehen, wie klein wir in Wahrheit sind – oder ist Ihnen dieser Ansatz zu esoterisch?

Ich bin der Meinung, dass sich die Welt jetzt neu erfinden wird müssen. So weitergaloppieren hätten wir eh nicht können. Im Konsumrausch der industrialisierten Welt. In Wahrheit ist dieses Schicksal eine Chance.

Gibt es nicht einen großen Unterschied zur Nachkriegszeit, weil man jetzt ja vom hohen Ross heruntersteigen, verzichten lernen muss?

Besitz macht immer einen Abstand zum Nächsten. Und je mehr man besitzt, desto größer wird dieser Abstand. Daher kommt dann die Angst, dass einem etwas weggenommen wird. Nichts haben und sich auf sich selbst reduzieren, war für mein Leben schon sehr lehrreich. Mein Glück hängt nicht davon ab, ob ich den nächsten Fetzen, den ich mir schon lange anschaue, unbedingt krieg’.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung Ihres Buches ist auf eine seltsam anmutende Art bemerkenswert.

Es ist schon gespenstisch. Ich habe im April zu schreiben begonnen und dann kommt Corona daher … Ich erzähle von einer Zeit, an die sich heute nur noch mein Jahrgang erinnern kann. Ich weiß noch, als ich 1955 als Zwölfjährige mit hunderttausend anderen vor dem Belvedere gestanden bin. Wir haben uns hübsch angezogen und wir sind alle gestanden und haben wie gebannt auf den Balkon gestarrt. Und dann sind sie herausgekommen und haben den Staatsvertrag hochgehalten. Ich bekomme heute noch die Gänsehaut. Es war irre. Diese Emotion ist über alle drübergeschwappt.

Österreich kennt vor allem Ihre Stimme – von Ihren Ansagen auf Bahnhöfen oder als TV-Programmansagerin. Mögen Sie Ihre Stimme?

Ich mag mich selbst. Meine Stimme gehört halt zu mir, wie meine Zehen oder meine Finger. Ich bin ja jetzt auch nicht jeden Tag begeistert, dass ich zehn Finger habe. Aber ich freue mich, wenn die Leute sagen, dass das etwas Besonderes ist.

Als Model wurden Sie auf der Straße entdeckt – wie zufällig ist Ihr Leben?

Wenn so ein Zufall passiert, dann sollte man auch daraus was machen. Ich habe mir als Model mein Schauspielstudium erarbeitet. Ich bin die 68er-Generation. Ich war 1968 in Paris, können Sie sich das vorstellen? Hölle, Hölle …

Sie haben in Ihrem Leben viel erlebt, sind aber kinderlos geblieben. Sind Sie heute einsam?

Die Männer, die ich in meinem Leben hatte, waren Liebhaber oder Freunde. Versorgung habe ich nie gebraucht. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient, und da ist kein Platz für ein Kind gewesen. Ich wollte nie mit meinem Modelgeld ein Kindermädchen zahlen und dass dann das Kind irgendwann einmal sagt: Wer ist denn die Rothaarige, die ab und zu vorbeischaut? Für mich war klar, das findet nicht statt. Ich bin auch wahnsinnig gern allein. Allein ist ja nicht einsam. Man kann in einer Beziehung viel einsamer sein. Ich kommuniziere jetzt eben elektronisch. Ich will den Leuten Mut machen und denen auch sagen – ich bin ja selber auch Risikogruppe –, bleibt’s z’Haus.

