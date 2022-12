"Der Advent war immer schon unsere Hochzeit. Heuer merken wir eine extrem hohe Dichte an Konzerten. Da hat sich offenbar viel aufgestaut, es läuft wieder so wie vor 2019", freut sich der Präsident des Chorverbands Oberösterreich, Harald Wurmsdobler. Vorbei sind offenbar die Zeiten, in denen Chorseminare oder Proben zu Covid-Hotspots mutiert waren.