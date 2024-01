Chefredakteur Schmitt verlässt "Exxpress"

Sie wird Schmitts Agenden gemeinsam mit den Stellvertretern übernehmen. Böse Worte gibt es zum Abschied nicht. In den letzten Monaten hätten sowohl Schmitt als auch sie an einer Neuorientierung gearbeitet. Schmitt widme sich künftig neuen eigenen Projekten, während sie sich als Herausgeberin auf die Weiterentwicklung und Positionierung des "Exxpress" konzentriere.

"Mehr Spannung im Job"

Schmitt schreibt auf "X", er arbeite an einem deutschsprachigen Format, das den Blick nach Europa und auf seine Politiker richte. Er wolle wieder etwas mehr Spannung im Job spüren und zuerst einmal dem Büro-Alltag zumindest für einige Monate entkommen.

Zuletzt hatte es Aufregung um ein lange Zeit nicht entferntes Posting im "Exxpress"-Forum gegeben. Ein User hielt unter dem bereits am Donnerstag veröffentlichten Artikel "Kritisierte ORF-Zwangssteuer: So können Sie Widerstand leisten" fest, dass Molotowcocktails, mit denen ORF-Mitarbeiter ermordet werden, "was feines" wären. "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf, der als Bebilderung des Artikels herhalten musste, machte auf X (vormals Twitter) auf das Posting aufmerksam.

Dieser "offene Mordaufruf" sei seit 30 Stunden nicht gelöscht worden, schrieb er und merkte später an, dass die Kommentare auf exxpress.at offenbar im Voraus gesichtet und freigegeben werden, bevor sie für andere User sichtbar werden. Die Polizei Wien reagierte und teilte mit, dass der Sachverhalt an die zuständigen Kollegen weitergeleitet worden sei. Gegenüber dem "Standard" gab "Exxpress" an, den Kommentar sofort nach Bekanntwerden gelöscht zu haben. Auch brachte man den Vorfall zur Anzeige und werde mit den Behörden zusammenarbeiten. Offenbar wurde mittlerweile die Kommentarfunktion im "Exxpress"-Forum deaktiviert.

