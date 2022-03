Charim erhält Staatspreis für Kulturpublizistik

Die Philosophin Isolde Charim erhält den biennal vergebenen Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik. "Isolde Charim ist eine präzise Beobachterin und Analytikerin der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrem Heimatland Österreich und darüber hinaus", begründete die Jury ihre Entscheidung und hob besonders ihr Buch "Ich und die Anderen" (2018) hervor. Die 63-Jährige arbeitet als freie Publizistin und ständige Kolumnistin in der "taz", der "Wiener Zeitung" und für den "Falter". Aus Anlass der Regierungsbildung der ÖVP mit der FPÖ im Jahr 2000 gründete Charim gemeinsam mit Robert Misik und mit Doron Rabinovici die Plattform "Demokratische Offensive". Sie rief im Februar 2000 zu einer Demonstration am Wiener Heldenplatz auf, an der mehr als 100.000 Menschen teilnahmen.

Der Staatspreis für Kulturpublizistik wird vom Kunst- und Kulturministerium vergeben und ist ebenso wie der Outstanding Artist Award für Literatur mit 10.000 Euro dotiert. Letzterer geht an den gebürtigen Welser Florian Neuner, dessen Werk "im schönsten Sinn des Wortes – ein weites Feld jenseits narrativer Klischees ist", so die Jury. Von Neuner erschien etwa "Zitat Ende" (2007), "Ramsch" (2019) und "Rost" (2021).

Thomas Stangl wird der mit 15.000 Euro dotierte Österreichische Kunstpreis für Literatur zuerkannt. Dieser wird für ein literarisches Gesamtwerk vergeben.

In der Sparte Kinder- und Jugendliteratur werden die Wiener Illustratorin Julie Völk mit dem Outstanding Artist Award (10.000 Euro) und der Fotograf, Künstler, Zeichner und Autor Willy Puchner mit dem Österreichischen Kunstpreis (15.000 Euro) ausgezeichnet.