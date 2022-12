Causa Ziegler: ORF-Generaldirektor setzt Evaluierungs-Kommission ein

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann setzt eine Evaluierungs-Kommission ein, um die Vorwürfe gegen den vormaligen Chefredakteur und jetzigen Landesdirektor des Landesstudios Niederösterreich, Robert Ziegler, zu klären. Das gab der ORF Montagmittag in einer Aussendung bekannt.

Die Kommission soll vom ehemaligen ORF-Informationsdirektor sowie Kärntner Landesintendanten und Steirischen Landesdirektor Gerhard Draxler geleitet werden. Weiters werden ihr der emeritierte Universitäts-Professor für Zivilrecht, Martin Schauer, der Direktor des ORF-Landesstudios Wien, Edgar Weinzettl, die ORF-Compliance-Beauftragte Pia Scheck-Kollmann und die ORF-Personaljuristin Elma Osmanovic angehören. Die Evaluierungs-Kommission wird ihre Arbeit diese Woche aufnehmen.

Der ORF-Redaktionsrat hatte am Montag von Weißmann die sofortige Suspendierung von Ziegler gefordert, der mit schweren Vorwürfen aus seiner Zeit als ORF-NÖ-Chefredakteur konfrontiert ist.

Laut internen Chats und E-Mails aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich, die am Freitagabend publik wurden, soll sich Ziegler immer wieder massiv für TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eingesetzt und eine Art Message Control zugunsten der Volkspartei betrieben haben.

"Der ORF geht davon aus, dass das offenbar in diversen Medien kursierende "Dossier", in dem die Vorwürfe angeblich belegt werden, auch der eingesetzten Kommission zur Verfügung gestellt wird", heißt es in der Aussendung. "Festgehalten wird, dass die redaktionelle Verantwortung für jegliche Berichterstattung des Landesstudios weiterhin bei Chefredakteur Benedikt Fuchs und nicht beim Landesdirektor liegt."

