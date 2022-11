"Catch me if you can": Lug und Betrug als Musical

Das alles, ohne je eine entsprechende Ausbildung absolviert zu haben. Abagnale war ein begnadeter, aber sympathischer Krimineller. Als ihm nach Jahren dann doch das Handwerk gelegt werden kann, kommt er ins Gefängnis, ehe er zum Berater für Betrugsfälle beim FBI berufen wird.

Steven Spielberg verfilmte im Jahr 2002 diese unglaubliche Geschichte mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, 2011 wurde der Musical-Stoff am Broadway uraufgeführt.

Gernot Romic in der Hauptrolle

Am Samstag feiert "Catch me if you can" am Linzer Musiktheater Premiere – mit dem vielseitigen Gernot Romic in der Hauptrolle. Regie führt der Deutsche Ulrich Wiggers, der den Stoff "ideal für ein Musical" findet und dem in seiner Arbeit die "Glaubwürdigkeit der Charaktere" wichtig ist. Die Kostüme, 250 an der Zahl, hat Franz Blumauer entworfen. "Hinter der Bühne geht es ziemlich hektisch zu, im Schnitt muss sich jeder der 18 Darsteller zwölfmal umziehen", sagt der Wiener. Sowohl Kostüme als auch Bühne (Leif-Erik Heine) sind an den 1960er-Jahren orientiert.

Choreograf ist Jonathan Huor, die musikalische Leitung obliegt Juheon Han. Der Musical-Studienleiter am Musiktheater dirigiert 34 Musiker des Bruckner Orchesters, das sich diesmal im Jazz-Bigband-Sound Gehör verschafft.

"Catch me if you can": Musical, Premiere am 3. Dezember, 19.30 Uhr, Musiktheater Linz. Karten: landestheater-linz.at