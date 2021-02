Es mag sein, dass eine Carmen-Inszenierung – wie am Sonntag in der Staatsoper vor fast leerem Haus und zeitversetzt via ORF III übertragen – vor 22 Jahren ob ihrer direkten Bildsprache Entrüstung ausgelöst hat. Nun ist nach zahlreichen Aufwärmversuchen an anderen Häusern der Neuheitswert der Inszenierung von Calixto Bieito auch aufgrund der Verfügbarkeit auf DVD geschwunden. Es wäre spannender gewesen, ihn zu einer neuen Carmen zu überreden.