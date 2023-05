Cannes: Jessica Hausner greift nach der Goldenen Palme

Im Winter wurde es kolportiert, im April war es Gewissheit, morgen wird es Realität: Zum zweiten Mal (nach "Little Joe", 2019) schaffte es eine Regiearbeit von Jessica Hausner in den Wettbewerb des Filmfests von Cannes, das heute startet.

Damit liegt die 50-Jährige, die als erste Frau Regie an der Wiener Filmakademie unterrichtete, nur eine Einladung seitens des glamourösen wie kunstsinnigen Kulturereignisses an der Cote d’Azur hinter Oscar-Preisträger Michael Haneke.

Hausners "Club Zero", eine österreichische Ko-Produktion (mit Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Dänemark), handelt von einer Pädagogin, die an einer Eliteschule gefährliche Dynamiken in Gang setzt. Die Hauptrolle gibt Hollywood-Star Mia Wasikowska ("Alice im Wunderland"). Als Produktionsfirma diente u. a. die von Hausner mitbegründete Coop99, die etwa "Quo vadis, Aida?" und "Toni Erdmann" verantwortete.

Hausner ist heuer eine von sieben Frauen, die im Rennen um die "Goldene Palme" 15 Regisseuren gegenübertritt. In Cannes steht man seit Jahren in der Kritik, keine faire Geschlechterbalance zu schaffen. Unter Hausners Konkurrenten sind namhafte Kollegen wie Wes Anderson ("Asteroid City"), Wim Wenders ("Perfect Days") und Ken Loach ("Old Oak").

Cannes wird bis zum Finale (27. Mai) auch wieder zur Dependance Hollywoods. Martin Scorsese präsentiert seinen neuen Film mit Leonardo DiCaprio ("Killers of the Flower Moon"), Harrison Ford den angeblich letzten "Indiana Jones"-Film. Johnny Depps erste große Produktion "Jeanne du Barry" nach seinem Prozess gegen Ex-Frau Amber Heard eröffnet heute den Reigen. Depp spielt Ludwig XV.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller

