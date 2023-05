Campino von den "Toten Hosen": "Natürlich würde man ihm am liebsten eine semmeln"

OÖNachrichten: Beginnen wir mit einer Banalität für die einen, einer Überlebensfrage für Edelfans wie Sie: Schafft es Liverpool heuer in die Champions League? Campino: Ich bin fanatisch, das stimmt. Also erstmal bin ich sehr froh, dass wir zumindest noch in der Europa League stattfinden. Internationaler Fußball ist also gewährleistet, und das kann ein Argument sein, wenn es darum geht, Spieler zu gewinnen, die uns verstärken sollen. Ich gehe fest davon aus, dass wir das letzte Spiel dieser