C-3POs Kopf und "Titanic"-Outfit: Diese Hollywood-Andenken werden versteigert

Wer sich immer schon den Kopf des "Star Wars"-Droiden C-3PO ins Wohnzimmer stellen wollte, bekommt nun Gelegenheit dazu: Im britischen Rickmansworth nahe London werden Mitte November mehr als 1.800 Stücke aus bekannten Hollywood-Filmen versteigert. Neben dem erwähnten Droiden-Kopf (Schätzwert bis 1,15 Mio. Euro) ist auch ein von Leonardo DiCaprio in "Titanic" getragenes Outfit darunter.

Das auf Auktionen aus der Unterhaltungsindustrie spezialisierte Unternehmen Propstore hat von 9. bis 12. November aber auch Requisiten und Kostüme aus Filmen wie "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten", "James Bond - 007 jagt Dr. No" oder "Indiana Jones und der Tempel des Todes" im Angebot. Von Kultregisseur Stanley Kubrick ist etwa ein "The Shining"-Manuskript mit handschriftlichen Notizen zu erstehen. Insgesamt erwartet man sich bis zu 13,85 Mio. Euro.

