Burgtheater bleibt der Nachzügler der Bundesbühnen

"Sehr stolz und sehr glücklich" bilanzierte gestern Christian Kircher, der Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, die Saison 2022/23 – die erste Spielzeit ohne Corona-Maßnahmen. "Wir sind über die Folgen dieses Ausnahmezustands hinweg." Dennoch trübte ein übellauniges rotes Smiley die Ausblickcharts seiner Powerpoint-Präsentation: Die Mehrjahresplanung der Finanzierung ist schwierig. Einige Umbauvorhaben seien dagegen auf Schiene. So wird das Kasino am Schwarzenbergplatz, das vom Burgtheater bespielt wird, ab Sommer saniert. Der Umbau dauert bis Ende 2025, das Kasino wird dem ab Herbst neuen Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann vorerst nicht zur Verfügung stehen. Alternativen dazu werde Bachmann, der zwölf Nichtverlängerungen im Ensemble ausgesprochen hat, demnächst vorstellen. Im Akademietheater wird Bachmann mit neuer roter Samtbestuhlung um 1,5 Millionen Euro eröffnen können.

So oder so kann das Burgtheater von Noch-Intendant Martin Kusej einen Aufmerksamkeitsschub vertragen, denn es bleibt der Nachzügler der Bundesbühnen. Die Sitzplatzauslastung in allen Spielstätten des Burgtheaters hat sich 2022/23 zwar von der Vorsaison um 8,5 Prozentpunkte auf 69,4 Prozent verbessert, liegt aber noch deutlicher als vorher hinter Volksoper (78 Prozent) und Staatsoper (98 Prozent). Dies sei "keine künstlerische Frage, sondern weitgehend eine Folge von Corona", die überall Sprechtheater stärker treffe als Musiktheater, sagte Kircher.

Dass das Burgtheater als einzige Tochter der Bundestheater 2022/23 ein negatives Jahresergebnis aufwies, liege laut Kircher an Investitionen für zwei Großprojekte bei Heizung und Elektrizität. Außerdem bei der Aufteilung der 2023 gesamt 186,9 Millionen Euro betragenen Basisabgeltung nach einem Modus, der den Töchtern annähernd gleiche Rücklagen im Verhältnis zu ihrem Budget sicherte und so Burg-Rücklagen abschmelzen ließ. "Das Burgtheater ist ein sehr gesundes Unternehmen", sagte Kircher.

Der Eigendeckungsgrad habe sich jeweils erhöht: Staatsoper von 30,3 auf 43,5 Prozent, Volksoper von 14,3 auf 19,1 Prozent, Burgtheater von 20 auf 21,2 Prozent. Die Ticketerlöse lagen 2022/23 "knapp unter dem Alltime-High", sagte Kircher. 2023/24 werde ein Rekord erwartet. Die Basisabgeltung der Bundestheater entwickle sich kontinuierlich: von 186,9 Millionen Euro (2023) über 194,2 Millionen (2024) bis zu 203,8 Millionen (Zusage für 2025). Die Valorisierung der Basisabgeltung bleibe laut Kircher das langfristige Ziel.

