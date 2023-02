Bundesmuseen: Nach mageren Corona-Jahren geht es aufwärts

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Bundesmuseen nach zwei Corona-Jahren endlich wieder einen Besucherzuwachs. Dennoch bleibt zu den Zeiten vor der Pandemie weiterhin Aufholbedarf. Mit insgesamt 5,4 Millionen Besuchern wurde die Gesamtzahl von 2021 mehr als verdoppelt, gegenüber dem Vor-Corona-Allzeithoch von 2019 (6,9 Millionen) klafft trotzdem ein Minus von 21,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 zählten die Häuser 5,6 Millionen Gäste. Markant ist zudem der unterschiedliche Zuwachs in den einzelnen Häusern:

So gewann das Belvedere von 2021 auf 2022 278 Prozent dazu, das Schlusslicht bildet das Museum für angewandte Kunst (MAK) mit einem Plus von 34 Prozent. An der Spitze steht in absoluten Zahlen der KHM-Verband mit dem Kunsthistorischen Museum, das 2022 mehr als 1,3 Millionen Besucher verzeichnete, was einem Plus von 143 Prozent im Vergleich zu 2021 (553.761 Besuche) entspricht. Dahinter liegt das Belvedere mit mehr als 1,2 Millionen (2021: 328.418 Besuche), gefolgt von der Albertina und der im Mai 2020 eröffneten Albertina modern mit 965.000 Besuchern, was einem Plus von 109 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht (461.800).

Von besonderer Bedeutung ist der Vergleich mit dem Jahr 2019. Hier legte das Technische Museum um 1,7 Prozent zu und verzeichnete 2022 ein Rekordjahr, während die Nationalbibliothek ein Minus von 60 Prozent einfuhr. Insgesamt liegen die Bundesmuseen bei einem Minus von 21,5 Prozent gegenüber 2019.

Grundsätzlich seien die Zahlen 2022 laut dem Büro von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) nach wie vor im Kontext der Pandemie zu lesen. Die letzten Corona-Maßnahmen in Museen seien immerhin erst im April 2022 aufgehoben worden. Der nach wie vor stockende internationale Tourismus habe dazu geführt, dass 1,988 Millionen Besucher aus Österreich verzeichnet worden seien. Die gesteigerten Besucherzahlen seien außerdem auf einen Nachholeffekt zurückzuführen – besonders bei den Besuchen durch Schulklassen. Kamen 2021 nur 391.025 Besucher unter 19 Jahren in die Bundesmuseen, waren es 2022 wieder 1.129.752.

Erfreut ist Mayer über die Zunahme der Nachfrage bei der Bundesmuseen-Card, von der insgesamt 7404 Stück verkauft wurden (2021: 3593 Stück; 2019: 2792).

