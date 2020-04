Bundesmuseen doch früher offen

Die Regierung hatte es freigestellt, unter Einhaltung von Sicherheitsregeln ab Mitte Mai zu öffnen, aber die Bundesmuseen hielten zunächst am 1. Juli fest.

In der Folge kündigten Belvedere (in Etappen ab 15. Mai), Albertina (27. Mai) und das Kunsthistorische Museum (Pfingsten) frühere Starts an. Nun gaben auch das Technische Museum, das mumok, das Museum für Angewandte Kunst, Naturhistorisches Museum sowie die Nationalbibliothek bekannt, an früheren Öffnungsterminen zu arbeiten.