Bundesheer-Leistungsschau wird im TV übertragen

Es wird ein "Hybrid-Event" geben, das drei Stunden live vom ORF und privaten TV-Sendern übertragen wird und das neue Highlights, die es so nie gegeben hat, bieten wird. Darunter ein Überflug am Heldenplatz mit Eurofightern und Saab-Fliegern und Fallschirmspringer mit Livekameras.

Das verkündeten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner, ORF-2-Channel Manager Alexander Hofer und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky bei einer ebenfalls ungewöhnlichen Pressekonferenz am Freitag, die im Freien am Heldenplatz stattfand.

Virtueller Heldenplatz

Das Österreichische Bundesheer präsentiert sich am 26. Oktober unter dem Generalmotto "Wir schützen Österreich!" mit einem speziellen, in neuester 3D-Optik gestalteten virtuellen Heldenplatz, der allen interessierten Österreichern einen Besuch via PC, Smartphone oder Tablet ermöglichen wird. Die Veranstaltung ist auf nationalfeiertag2020.jetzt zu finden, schilderte Tanner.

Parallel dazu findet auf dem Heldenplatz die traditionelle Kranzniederlegung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie der Bundesregierung am Äußeren Burgtor sowie die feierliche Angelobung der 300 Rekruten, darunter auch drei Frauen, statt.

Die Ereignisse am Heldenplatz werden vom Fernsehen live übertragen. Die Übertragung wird durch Kurzfilme vom österreichischen Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky bereichert. In diesen Filmen wird das Heer von einer Frau, einem Migranten und einem Heeresangehörigen mit Behinderung präsentiert, erklärte Ruzowitzky. Damit wolle er zeigen, dass das Heer in der Gegenwart angekommen sei und "auch mein Heer ist". Diese Entwicklung in die "richtige Richtung" habe er versucht "propagandistisch" zu fördern. Er wollte weg von den alten Vorstellung eines "großen, blonden und etwas doofen Soldaten", so der Filmregisseur.

Video: Das Bundesheer präsentiert sich live im Fernsehen. Das erwartet die Zuschauer:

"Ein besonderes Live-Gefühl"

Das Heer bietet zudem zwei besondere Highlights, die es bisher so nicht gegeben hat. Vor der Angelobung um 11 Uhr werden Formationen aus drei Eurofightern und vier Saab 105 direkt über den Heldenplatz fliegen. Nach der Angelobung springen vier Fallschirmspringer des Jagdkommandos aus 1.500 Metern aus einem Black-Hawk-Hubschrauber. Sie führen dabei die Fahnen der EU, Österreichs, Wiens und des Jagdkommandos mit. Einer von ihnen trägt zudem eine Helmkamera und filmt dem Absprung mit. Damit solle ein "ein besonderes Live-Gefühl" entstehen, erklärte Tanner.

Am Heldenplatz werden einzelne Bundesheer-Fahrzeuge stehen, sie werden aber nicht öffentlich zugänglich sein, sagte Militärkommandant Wagner. Er appellierte an Bevölkerung, nicht am Heldenplatz zu kommen, sondern online und via Fernsehen dabei zu sein. Der positive Effekt des Hybrid-Events sei es, dass heuer erstmals ganz Österreich dabei sein kann, so Wagner. Die Kosten für die Veranstaltung bezifferte er mit 400.000 Euro.

Für den ORF sei es auch eine Premiere. "Der ORF übernimmt die Aufgabe des Live-Sein vor Ort", so Hofer.

