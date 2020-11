Bund stellt weitere 18,5 Millionen zur Verfügung

Die Bundesmuseen erhalten demnach weitere 13,1 Millionen Euro aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds der Bundesregierung, die Bundestheater 5,4 Millionen Euro. Im Sommer waren bereits 10 Millionen Euro an Sonderzahlungen für die Bundesmuseen (Albertina, Belvedere, Naturhistorisches und Kunsthistorisches Museum, MAK, MUMOK, Technisches Museum, Nationalbibliothek) und 5 Millionen für die Bundestheater (Staatsoper, Volksoper, Burgtheater) ausgezahlt worden. "Die Bundesmuseen und Bundestheater sind zentrale Bestandteile und Aushängeschilder unserer Kulturlandschaft. Es ist daher selbstverständlich für den Bund als Eigentümer, dass diesen so wichtigen Institutionen durch dieses schwierige Jahr geholfen werden muss", teilte Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer in einer Aussendung mit. Die Sonderzahlungen beruhen auf Prognosen der Häuser für das gesamte Jahr 2020 und wurden aufgrund des kürzlich verhängten Lockdowns noch einmal nach oben korrigiert.

