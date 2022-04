Buh-Orkan für die Regie, Jubel für das Orchester

Bereits vor der Premiere hatte Richard Wagners "Tristan und Isolde" an der Wiener Staatsoper helle Aufregung ausgelöst: Bei der Generalprobe artikulierte das Publikum – ungewöhnlich und sicher auch ungebührlich – lautstark Missfallenskundgebungen gegen die Inszenierung von Calixto Bieito. Am Premierenabend am Donnerstag war das nicht anders – schon nach dem ersten Akt setzte ein Buh-Orkan ein.

Wogegen? Gegen das Wasser auf der Bühne, in dem sich die Protagonisten suhlten, gegen eine Brangäne, die tote Fische in Plastiksäcken abtransportierte, um sie am Beginn des zweiten Akts zu filetieren? Gegen zwei schwebende Wohncontainer (Bühne: Rebecca Ringst), aus denen heraus Tristan und Isolde einander nahekommen wollten und dabei alles demolierten? Gegen rund 30 Nackte, die sich am Boden wanden?

All das war schon so oft gesehen, dass es nicht aufregt, aber leider auch nicht viel zum Verständnis bzw. einer neuen Sicht auf Wagners Tristan beitrug. Störend war die Beliebigkeit (die Bieito selbst in Interviews zugab). In seiner Inszenierung gaben selten Text, Musik oder Handlung den Anlass zu einer Aktion – und jene szenischen Interventionen, die er setzte, waren zu schwach, um als Kontrapunkt durchzugehen. Somit entstand auch kaum Interaktion zwischen den Protagonisten. Sie schienen in ihren Blasen gefangen, durften keine Emotionen zeigen, auch wenn sich gerade Tristan Andreas Schager wenig darum kümmerte und höchst expressiv seine Darstellungskunst einsetzte. Aber auch das war laut Regisseur erlaubt.

Aufwühlend lebendige Musik

Fein setzte sich dagegen der orchestrale Kontrapunkt ab, den Philippe Jordan mit dem bestens disponierten und intensiv musizierenden Staatsopernorchester schuf. Das Studium der Partitur, vor allem in Bezug auf die unterschiedliche Dynamik in den einzelnen Klanggruppen, machte sich bezahlt und ermöglichte einen sehr analytisch durchsichtigen und dennoch klanglich aus dem Vollen schöpfenden Zugang. Jordan zelebrierte die Musik nicht weihevoll, sondern generierte sie aus dem Wortfluss und der daraus erwachsenden Dramatik. So nahm er dem Werk trotz der oft an der Rampe positionierten Sänger die Statik und gestaltete einen aufwühlend lebendigen "Tristan" wie selten.

Schager war zwei Akte lang ein fulminanter und detailreich musizierender, stimmlich unerschütterlicher und textdeutlicher Tristan. Im dritten Akt ging ihm aber die Luft aus; er verbarg so manche nicht mehr stemmbare Linie geschickt hinter dem Orchester. Eine große, aber nicht ungetrübte Leistung. Martina Serafin kämpfte hingegen den ganzen Abend, vor allem mit der Wortdeutlichkeit. In der Höhe stieß sie schnell an Grenzen. Ihr Liebestod war wenig bewegend.

Auch René Pape schien stimmlich nicht ganz auf der Höhe zu sein, agierte als König Marke vorsichtig, überzeugte aber mit Professionalität. Iain Paterson war ein intensiver Kurwenal, der neben der nicht minder eindrucksvollen Brangäne Ekaterina Gubanova aus dem Ensemble hervorstach. Clemens Unterreiner schien als Melot in der Inszenierung keinen Platz zu haben.