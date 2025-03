Was von vornherein zum Scheitern verurteilt war, hat das Publikum am Samstag in der Wiener Volksoper mit einem heftigen Buh-Orkan quittiert. Es funktioniert nicht, Unterhaltungstheater zu einem ernsthaften Stück umzukrempeln. Das gibt weder der Text her noch passt die frivol-heitere Musik von Emerich Kalmans "Csardasfürstin" wie die Faust aufs Auge.