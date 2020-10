Bühnenkunstpreise für Daniela Dett und "Das Schauwerk"

Der Schauspielerin und Musical-Darstellerin des Linzer Landestheaters wurde gestern von der Landesregierung auf Vorschlag einer Expertenjury der mit 7500 Euro dotierte oberösterreichische Bühnenkunstpreis 2020 zuerkannt. Aktuell überzeugt Dett in der Titelrolle der Musiktheater-Erfolgsproduktion "Piaf", davor glänzte sie unter anderem als Fionula in "In 80 Tagen um die Welt" und als Madame Thernadier in "Les Miserables". "Die Bühnenkunstpreise zeigen, wie einzelne Persönlichkeiten das Kulturleben Oberösterreichs prägen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Der Anerkennungspreis (3000 Euro) geht an das Theater-Kollektiv "Das Schauwerk" (Stefanie Altenhofer, Stefan Parzer, Julia Frisch, Anja und Sarah Baum). Die 2018 gegründete Truppe platzte vor einem Jahr mit der hellsichtigen Satire "Irgendwo dazwischen oder der Linzerwertigkeitskomplex" auf die Bühne des Linzer Theater Phönix. Während des Corona-Lockdowns produzierte das alle Texte, alle Inszenierungen selbst erarbeitende Kollektiv den köstlichen Instagram-Krimi "Irgendein Clue …". "Dieser Preis, diese Wertschätzung ist der Hammer", sagt Stefanie Altenhofer. Die Preisverleihung findet am 27. November in den Linzer Kammerspielen statt, tags darauf steigt die Premiere von "Der Linzerwertigkeitskomplex XXL" im Theater Phönix.