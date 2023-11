Bühnenkunstpreis geht an "theaterzeit//Freistadt"

"Gerade heuer, da wir mit Premierenverschiebung und Erkrankungen im Team zu kämpfen hatten, ist das eine großartige und unerwartete Belohnung für unsere Arbeit", sagt Susanna Bihari im Gespräch mit den OÖN zur Bühnenkunstpreis-Auszeichnung des Landes (7500 Euro).

Zusammen mit Ulf Dückelmann verantwortet Bihari das Festival "theaterzeit//Freistadt", das sein Publikum heuer mit "Der verlorene Sohn" – Dückelmanns Text frei nach Schillers "Die Räuber" – begeisterte. "Die Stücke werden jeweils eigens verfasst und inszeniert, wobei der vorhandene Raum auf beispielgebende Art bespielt wird", urteilte die Jury.

Die Anerkennungspreise (jeweils 1500 Euro) gehen an die Waldaistbühne, die mit "Das Menschenmögliche" eine starke Bühnenadaption des Films "Hasenjagd" von Andreas Gruber geschaffen hat; außerdem an Lisa Wildmann (Festspiele Schloss Tillysburg) ob ihres so intim dichten wie spielerisch blendenden Solos "Angst" von Stefan Zweig. Die Preisverleihung findet am 13. November (17.30 Uhr) in den Linzer Kammerspielen statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper