Bühne frei in Silke Grabingers "Kliscope"

Das Ambiente ist speziell: 39 Barockengel erinnern an die einstige Kapelle, in der die Linzer Tänzerin und Choreografin Silke Grabinger am Freitag ihre urbane Tanzstätte "Kliscope" in der Glimpfingerstraße 8 in Linz-Süd mit der jüngsten Performance ihres Ensembles SILK FLuegge eröffnet hat: "Unter_Boden" spinnt das 1924 in Wien uraufgeführte Stück "Dämon Maschine" von Gertrud Bodenwieser weiter. Die 1890 in Wien geborene, nach Australien geflüchtete österreichisch-jüdische Pionierin des Ausdruckstanzes ließ damals fünf Tänzerinnen zum Maschinendämon werden. Ob Technisierung und Industrialisierung 1924 oder Digitalisierung 2022 – die Frage ist dieselbe: Utopie oder Dystopie, Fluch oder Segen? Ihr spürt Silke Grabingers zweiteiliger szenischer Reigen nach, in einem Blick zurück wie nach vorne und zugleich auf Geschlechterrollen. Diesmal sind es fünf Tänzer – Elias Choi-Buttinger, Gergely Dudás, Emil Felhofer, Tomy Lee Kneringer, Kirin Espana –, die zunächst Bodenwiesers "Dämon Maschine" wiederauferstehen lassen, in zackigen Bewegungen, die u. a. an Hebel einer Dampflok erinnern. Unbehagen weicht dem Humor, wenn ein Weckerläuten fünf Busch-Bewohner wie Gott sie schuf zur Bohrmaschine hasten lässt. Zitate von Bodenwieser, für die "Tanz ein Bekenntnis, der letzte Ausdruck des Eigenen" war, Paul Gulda als passionierter Tastentänzer live am E-Piano, ein partizipativer Bodenwieser-Publikums-Selbstversuch zum Schluss und eine hilfreiche Einführung vorab luden zum stimmigen Tanz-Erlebnis. (kasch)

Fazit: Ein spannender Auftakt, der Lust auf mehr macht m neuen "Kliscope", silk.at