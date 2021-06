Bühne frei im Musikpavillon im Linzer Donaupark

Von 9. Juni bis 29. August laden 52 Abende bei freiem Eintritt zum bunten Konzert- und Lese-Reigen, wobei viele junge regionale Musikschaffende ihr Musikpavillon-Debüt geben – wie Starmania-Semifinalist Felix Larcher, der mit seiner Band One Last Glance am Donnerstag den Auftakt gibt.

Musikmix: Mittwoch, Freitag und Samstag stehen je ab 20 Uhr im Zeichen von Pop, Folk, Rock, Blues, Soul, Indie und Singer-Songwriting. An drei Mittwochabenden im August lädt der Kulturverein junQ.at um je 19 Uhr zu drei Acoustic Qlash Konzerten als Green Event mit insgesamt neun Acts.

An drei Mittwochabenden im August lädt der Kulturverein junQ.at um je 19 Uhr zu drei Acoustic Qlash Konzerten als Green Event mit insgesamt neun Acts.

Blasmusik am Donnerstag : Der Linzer Blasmusikverband bespielt je ab 19 Uhr den Musikpavillon.

"Woman in Jazz": Am Sonntag heißt es jeweils Bühne frei für Jazzmusikerinnen.

Literatur: Erstmals kommt heuer auch die Literatur wieder zu Wort. Bei Lesungen in Kooperation mit dem Linzer Stifterhaus sind Teresa Präauer (22. 6.) und Austrofred (5. 7.) zu erleben. Beginn ist jeweils schon um 19 Uhr.

Für die ganze Familie: Für junge Besucher laden das Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel und die Stadtbibliothek am 9. Juli ab 16 Uhr zum Open-Air-Nachmittag unter dem Motto "Literatur rocks!".

Straßenmusikanten des Linzer Pflasterspektakels machen von 15. bis 17., 22. bis 24. und 29. bis 31. Juli im Musikpavillon Station.

Wetterhotline und Corona: Ob der Wettergott dem Kulturgenuss seinen Segen erteilt, ist im Internet (Facebook) oder beim Portier im Alten Rathaus telefonisch zu erfragen (0732 / 70 707 10 70). Bis auf Weiteres gilt die 3G-Regel, Gratissitzplatzkarten gibt es vor Ort 30 Minuten vor Beginn.