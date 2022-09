Bühne frei im Kuddelmuddel für die Träume aller ab sechs Monaten

Auf die "Reise zur Galerie der Träume" nahm die Kinderklangwolke (11. 9.) 2000 dem Wetter trotzende Gäste mit. Die Reise mit dem Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel geht weiter, getragen von einem Traum des Leiters Manfred Forster, "dass alle Kinder kulturelle Ereignisse anschauen können", weshalb es u. a. ein Stück auf Kroatisch im Spielplan gibt ("Ente, Tod und Tulpe", 2.10.). Auf Kinder ab sechs Monaten wartet die Reihe "Kumulino", etwa das Stück "BLUB" des theater.nuu (21., 22.10.) und ein Gastspiel des Salzburger TOIHAUS Theaters im November.

Zur ersten Premiere der Saison – "nicht für das Publikum von morgen, sondern für die Kinder von heute", so LIVA-Chef Dietmar Kerschbaum – lädt das Figurentheater-Duo "Tröbinger & Tröbinger", das mit dem mobilen Stück "Kasperl und der gründe Hund" zum Open-Air (bzw. ins Zelt) in den Donaugarten in Urfahr lädt (29. 9., 10 Uhr). Die zweite Premiere, mit Kulturfrühstück, ist das clowneske Mitmach-Musiktheater "JJJ spielen Bremer Stadtmusikanten" von und mit Musikpädagogin und Bratschistin Judith Koblmüller (18. 12.). Ebenfalls verbunden mit einem Kulturfrühstück in der benachbarten Stadtoase Kolping ist Pierre Schäfers Figurentheater "Herr Wolf und die sieben Geißlein" (16. 10.), "eine wahnsinnig coole Inszenierung mit extremem Wortwitz", so Forster. Von Katz’ und Mensch erzählt Lutz Großmanns "Die Katze, die tut, was sie will".

Bühne frei für alle, die selbst künstlerisch-kreativ sein möchten, heißt es ab 3. 10.: Die Kreativwerkstätten laden u. a. zu Breakdance ab fünf Jahren, Yoga für Kinder und Zirkusakrobatik.

Infos: 0732 / 600 444, www.kuddelmuddel.at