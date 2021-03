Bühne frei für Neiyla heute auf nachrichten.at

In der Cabriotherme Tropicana zu erleben ist Neiyla. Die 22-jährige Linzerin ließ im Oktober mit ihrer ersten Single "Good Thing" aufhorchen. Im Februar folgte ihr Song "Losing You". "Die Ruhe hat einen kreativen Fluss ausgelöst", blickt sie auf die vergangenen Monate zurück, in denen zwei neue Songs entstanden sind. Hören kann man sie vielleicht schon im Linzer Musikpavillon am 25. August. Der Link zum Konzert heute, 18.30 Uhr: www.nachrichten.at

