Bühne frei für die Amateurkollegen im Landestheater

Eine von ihnen ist die „Greiner Dilettantengesellschaft“, die vor zehn Jahren als erste Amateurtheatergruppe in Oberösterreich auf der Landestheaterbühne spielte und damit den Beginn enger Bande setzte. Am 1. November eröffnen die Greiner Dilettanten mit Shakespeares „Der Sturm“ (Regie: Christian Hochgatterer) den Reigen in den Kammerspielen, den das Barocktheater Lambach mit Yasmina Rezas Gesellschaftssatire „Der Gott des Gemetzels“ (26.2.) und die Theatergruppe Neuzeug mit Alois Johannes Lippls „Der Totentanz“ (1.4.) fortsetzen.

„Die Liebe zum Menschen und zum Miteinander verbindet uns mit dem Amateurtheater, das eine zusätzliche Sparte am Haus ist“, verneigt sich Landestheater-Intendant Hermann Schneider vor seinen Amateurtheaterkollegen. Auch Schauspielchef Stephan Suschke hat beizeiten als Student auf einer Amateurtheaterbühne die professionelle Liebe fürs Leben gefunden: „Das Amateurtheater hat eine wichtige soziale Funktion in Zeiten sozialer Erosionen.“

„Vernetzungen zu schaffen und Ausbildungen anzubieten, etwa jene zum Spielleiter“ nennt Gerhard Koller, Obmann des OÖ. Amateurtheaterverbandes, weitere von vielen essenziellen Aufgaben des Verbandes für unser kulturelles und damit soziales Leben.

Infos: www.landestheater-linz.at, www.ooe-theaterverband.com