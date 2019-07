Büchnerpreisträgerin Kronauer tot

Sie galt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen. Nun ist die preisgekrönte Autorin Brigitte Kronauer im Alter von 78 Jahren in Hamburg gestorben. Ihr neuestes Buch wird posthum erscheinen.

Vor harschen Worten von Literaturkritikern musste sich Brigitte Kronauer nicht fürchten. Im Gegenteil. Marcel Reich-Ranicki nannte sie einst "die beste Prosa schreibende Frau der Republik". Rezensenten lobten oft den Blick der Schriftstellerin für kleinste Dinge und Regungen beim Schreiben über große Themen. Sie selbst blieb bescheiden. Geschichten seien "Bestandteil meiner Existenz", sagte die Wahl-Hamburgerin dazu.

Für Brigitte Kronauer war das Schreiben von Kindesbeinen an eine Leidenschaft, die sie nicht wieder losgelassen hat. Angefangen hatte alles mit ein paar Fingerübungen. Weil ihrem Vater ihre Schrift zu unleserlich war, musste das in Essen geborene Mädchen Schönschreibübungen machen. "Ich konnte meinen Vater überreden, eigene Geschichten schreiben zu dürfen, statt Texte abschreiben zu müssen. So fing das an", sagte Kronauer 2010.

Bereits als 16-Jährige schrieb sie Hörspiele und schickte Geschichten an Verlage. Sie sei von jeher fasziniert davon gewesen, wie man mit Sprache umgehen kann. Schließlich wurde sie selbst ein Profi dieser Kunst. Mit Romanen von "Frau Mühlenbeck im Gehäus" (1980) bis "Gewäsch und Gewimmel" (2013), mit Erzählungen und Essays wurde Kronauer zu einer der wichtigsten literarischen Stimmen des Landes.

Ihre Arbeit wurde hoch geschätzt. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung würdigte sie als "Meisterin des Vexierspiels, der höheren Heiterkeit und des musikalischen Schreibens", als sie ihr 2005 den Georg-Büchner-Preis verlieh. Dazu kamen der Thomas-Mann-Preis, der Fontane-Preis der Stadt Berlin, der Heinrich-Böll-Preis, der Hubert-Fichte-Preis der Stadt Hamburg, der Joseph-Breitbach-Preis und der Jean-Paul-Preis.

Ihr neues Buch "Das Schöne, Schäbige, Schwankende" wird nun posthum veröffentlicht. Es erscheint am 9. August im Klett-Cotta-Verlag.