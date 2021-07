Büchner-Preis für einen herausragenden Sprachkünstler

Der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz erhält den renommierten, mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Der Preis ist die wichtigste literarische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum und wird seit 1951 verliehen. Der Preis soll am 6. November an den 38-Jährigen übergeben werden.