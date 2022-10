Buchpreisbindung: Keine Erhöhung der Rabatte

Vor allem die in der Gesetzesvorlage vorgesehene und vom HBV heftig kritisierte Erhöhung des Bibliotheksrabatts von zehn auf 20 Prozent sei vom Tisch, heißt es in einer Aussendung. Der Bibliotheksrabatt regelt die für Verlage gültige Preisbindung beim Verkauf von Büchern, der nicht mehr als zehn Prozent unter dem festgelegten Mindestpreis liegen darf. "Die Buchpreisbindung dient dem Schutz des Kulturgutes Buch. Der Hauptverband erkennt in der aktuellen Regierungsvorlage die Wünsche der Buchbranche wieder", heißt es weiter in der Aussendung.

Auch der Fachverband Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer reagierte zufrieden: "Mit der Preisbindung sollen weitere Konzentrationstendenzen im Betrieb eingedämmt werden. Setzen Verleger oder Importeure einen Mindestpreis für ein Buch fest, ist der Letztverkäufer daran gebunden", sagt Obmann Friedrich Hinterschweiger.