Buchpreis: Zwei Oberösterreicher haben Chancen

Kaiser-Mühlecker könnte mit seinem Roman "Wilderer" gleich drei Preise gewinnen: Er ist auch Kandidat für den Deutschen und den Bayerischen Buchpreis. Anna Kim steht mit "Geschichte eines Kindes" ebenfalls auf der Liste für den deutschen und den österreichischen Buchpreis.

20.000 Euro für den Sieger

Teresa Präauer, die in Graz und St. Johann/Pongau aufwuchs und in Wien lebt, wurde für die Erzählung "Mädchen" nominiert. Sie stand bereits im Vorjahr auf der Longlist – ebenso wie Monika Helfer, die heuer für "Bettgeschichten und andere" nominiert wurde. Ebenfalls auf der Liste: Robert Menasse ("Die Erweiterung"), Helena Adler ("Fretten"), Iris Blauensteiner ("Atemhaut"), Markus Grundtner ("Die Dringlichkeit der Dinge"), Verena Rossbacher ("Mon Chéri und unsere demolierten Seelen") und Thomas Stangl ("Quecksilberlicht"). Fünf Titel kommen am 11. Oktober auf die Shortlist, der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird am 21. November vergeben.

Chancen auf den Debütpreis (10.000 Euro) haben Lena-Marie Biertimpel ("Luftpolster"), Sirka Elspaß ("ich föhne mir meine wimpern") und Anna Maria Stadler ("Maremma"). Insgesamt gab es 133 Einreichungen. 2021 gewann Raphaela Edelbauer mit "DAVE".