Buchpreis: Drei Oberösterreicher sind nominiert

Drei Autoren aus Oberösterreich stehen auf der Longlist für den österreichischen Buchpreis: Reinhard Kaiser-Mühlecker aus Eberstalzell für "Brennende Felder", Stephan Roiss aus Ottensheim für "Lauter" und Katharina Winkler, die in Wien geboren wurde und in Oberösterreich aufwuchs, für "Siebenmeilenherz". Ebenfalls nominiert sind Michael Köhlmeier für "Das Philosophenschiff", der auch beim Deutschen Buchpreis auf der Longlist steht, Arno Geiger für "Reise nach Laredo", der 2005 den ersten Deutschen Buchpreis gewann, Valerie Fritsch ("Zitronen"), Elias Hirschl ("Content"), Elke Laznia ("Fischgrätentage"), Jessica Lind ("Kleine Monster"), und Barbara Zeman ("Beteigeuze").

20.000 Euro für den Sieger

Auch unter den drei Kandidaten für den Debütpreis ist eine oberösterreichische Autorin: Verena Dolovai, die in Gmunden aufwuchs, ist für "Dorf ohne Franz" neben Julia Jost ("Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht") und Frieda Paris ("Nachwasser") nominiert. Die Sieger werden am 18. November zum Auftakt der "Buch Wien" bekanntgegeben. Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro. Die fünf Titel der Shortlist werden am 9. Oktober verkündet.

