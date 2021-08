Eine Schifffahrt, die ist lustig … nicht in "Der Tod und das dunkle Meer" (Tropen, 608 S., 25 Euro). An Bord der "Saardam" herrscht Chaos: Ein Dämon geht um, ein mysteriöses Objekt wird streng bewacht, Detektiv Samuel Pipps liegt in Ketten. Also muss sein "Watson", Arent Hayes, ermitteln. Stuart Turton schickt seine Leser auf eine Reise ins 17. Jahrhundert, die historische Details elegant mit wilden, nie aufgesetzt wirkenden Twists verwebt. Der Plot wirkt überladen, stellt sich aber als unfassbar clever konstruiert heraus. Feine britische Krimispannung für Fans von Agatha Christie und Arthur C. Doyle.

