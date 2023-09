Buch mit Notizen von Amy Winehouse

Mit Turmfrisur, dickem Lidstrich und Songs wie "Rehab" wurde Amy Winehouse (1983–2011) weltberühmt. Die Musikerin, die an einer Alkoholvergiftung starb, wäre am Donnerstag, 14. September, 40 Jahre alt geworden. In England sind nun einige ihrer persönlichen Notizen in Buchform erschienen. Das Buch "In Her Words" beinhaltet Babyfotos, Tagebucheinträge, Gemälde, Gedichte und Notizen zu ihren Liedtexten.

Als Teenager hat Amy Winehouse gerne Listen geschrieben. Und darüber nachgedacht, wie sie ihr Zimmer einrichtet und was sie erreichen will: eine Schuhsammlung besitzen (mindestens 300 Paar), die Schauspieler Liz Taylor und Paul Newman treffen. Außerdem einen Film drehen, in dem sie hässlich aussieht. Sie wollte es schaffen, dass "Leute zu mir aufsehen". Amy musste die Trennung ihrer Eltern verkraften und machte sich in ihren Notizen auch Gedanken über Burschen: "Wird mir jemals Liebe begegnen, oder bin ich dazu verdammt, mit Metalheads oder großartigen Typen ohne Hirn auszugehen (eine Sache, die ich hasse)."

Winehouse kam zu dem Schluss: "Ich bin froh, anders zu sein." Sie liebe es, ihren eigenen Stil zu haben und auch einmal zu widersprechen.

Im Londoner Stadtteil Camden steht heute ein Denkmal, das an die Soulmusikerin erinnert. Die Haare der Figur sind hochgesteckt – die Frisur wird als "Beehive" bezeichnet, weil sie an einen Bienenkorb erinnert. Ihre Eltern Janis Winehouse-Collins und Mitch Winehouse werfen im Buch die Frage auf, ob Amy sich dahinter nicht auch versteckt habe. "Obwohl sie eine der meistfotografierten Sängerinnen ihrer Generation war, fühlte sich Amy im Innersten nie wohl mit dem Ruhm, den sie in so kurzer Zeit erreichte", heißt es im Buch.

Natürlich könne man Amys Geschichte nicht schönreden, schreiben die Eltern. Sie sei abhängig gewesen. "Für uns ist es bittersüß, auf einen Tagebucheintrag zurückzuschauen, den Amy als Teenager schrieb: ,Meistens habe ich diesen Traum, sehr berühmt zu sein, auf der Bühne zu arbeiten.‘"

